Alliander: Mogelijk meer storing door gebrek aan technici

ARNHEM - Door gebrek aan technici kunnen consumenten de komende jaren meer te maken krijgen met elektriciteitsstoringen. Dat zegt Alliander bij de presentatie van het jaarverslag. Afgelopen jaar stegen de storingen mede door dit gebrek al van 21,9 naar 23,3 minuten.

Door de aantrekkende economie en de energietransitie heeft Alliander steeds meer elektropersoneel nodig, maar ze zijn moeilijk aan te trekken. 'We hadden afgelopen jaar de helft meer werk en op dit moment 150 vacatures.' zegt Ingrid Thijssen van de Raad van Bestuur. De hele elektriciteitssector in Nederland heeft de komende jaren 4000 extra technici nodig.

In het jaarverslag waarschuwt het energiebedrijf voor dit groeiende tekort. Ook de plannen voor de energietransitie komen hierdoor in gevaar. 'De grootste uitdaging van de energietransitie is het gebrek aan technisch personeel, maar we kunnen het niet alleen. Nederland moet harder trekken aan dit probleem, aldus Thijssen.

Zelfs als de technische vacatures bij Alliander allemaal opgevuld worden, is het probleem nog niet verholpen. Medewerkers moeten eerst nog drie jaar intern opgeleid worden voor ze aan alle systemen mogen werken.

Lagere kosten door afschaffing precario

Positief voor de consument is dat de precariokosten in 2022 afgeschaft worden. Deze vermindering in kosten van zo'n 150 miljoen euro per jaar berekent Alliander door aan de consument.

Verschillende gemeenten vragen geld van Alliander voor het gebruik van de bodem voor kabels. Het systeem is oneerlijk volgens Alliander, want inwoners van gemeenten die geen precariokosten heffen, krijgen deze wel doorberekend.

De regering besloot deze kosten in 2022 af te schaffen. Een paar jaar later moet de consument dit gaan merken op de rekening. Op dit moment betalen klanten van Alliander 51 euro extra door precario.

Hogere omzet, minder tevreden klanten

Alliander boekte afgelopen jaar 282 miljoen euro winst. Dat is 50 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De winst komt deels door de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis.

90 procent van de particuliere klanten was afgelopen jaar tevreden. In 2015 was dat nog 95 procent. Van de zakelijke klanten was 83 procent tevreden. Grootste klacht was de afhandeling van klachten.

