Tekort aan schippers voor veerpontjes over de Waal

Foto: Uit®waarde

DRUTEN - Veerpontexploitant Uiterwaarde zoekt vrijwillige schippers voor de veerpontjes over de Waal. Het is ieder jaar weer een uitdaging om voldoende schippers voor de fiets- en voetveren over de Waal te vinden. Dit jaar helemaal, omdat de veren langer in de vaart zijn.

De Waal wordt zeer druk bevaren. De vrijwillige schippers moeten daarom een groot vaarbewijs of Rijnpatent hebben. Het zijn dan ook vaak schippers uit de beroepsvaart die na hun pensioen de passagiers, veelal toeristen, naar de overkant brengen. Uiterwaarde verzorgd in de zomermaanden veerverbindingen over de Waal tussen Beuningen en Slijk-Ewijk, Druten en Dodewaard en Varik - Heerewaarden. Tussen 28 april en 1 oktober zijn de veerpontjes in de vaart.