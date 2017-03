Stuw bij Nederasselt opengezet na constante regenbuien

NEDERASSELT - De sluis bij Nederasselt, tegenover het Brabantse Grave, is in de nacht van woensdag op donderdag opengezet om de grote hoeveelheid water van de Maas te kunnen afvoeren. Het waterpeil steeg de laatste dagen door de constante regenbuien.

Wanneer het waterpeil toch verder stijgt, moet de tijdelijke dam bij de stuw verlaagd worden. Rijkswaterstaat kan minimaal 48 uur van tevoren het waterpeil voorspellen. Vooralsnog is de verwachting dat de tijdelijke dam niet verlaagd hoeft te worden.

Aanvaring

De tijdelijke dam is eind vorig jaar aangelegd nadat de stuw ernstig beschadigd raakte na een aanvaring door een benzeentanker. Een Slowaakse kapitein van het schip ramde op 29 december de stuw.

Bovendien daalde het waterpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal met enkele meters, waardoor woonboten op het droge kwamen te liggen. Het scheepvaartverkeer lag enkele weken stil. De tijdelijke dam zorgt ervoor dat het waterniveau voor een deel gereguleerd kan worden. Aan het herstel van de stuw wordt ondertussen gewerkt.

Onderzoek loopt nog

Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio's doen gezamenlijk een evaluatieonderzoek naar de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw in Grave. Dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. De toenmalig burgemeester van Heumen klaagde dat hij veel te laat was ingelicht over de aanvaring. Hij werd gealarmeerd door een appje van Omroep Gelderland.

In het onderzoek wordt gekeken naar:

De samenwerking tussen de (bovenregionale) partijen;

De informatie- en communicatielijnen;

Hoe gezien de (bestuurlijke) verantwoordelijkheden, deze gemeente-, regio- en provinciegrensoverschrijdende calamiteit is opgepakt.

