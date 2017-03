Pas op: mistig weer

ARNHEM - In heel Gelderland is het oppassen geblazen in het verkeer. Tot het middaguur kan mist voor overlast zorgen.

De mist verdwijnt in de middag. Dan steekt er volgens Jordi Bloem van MeteoGroup wind op, waardoor de mist oplost. Het zicht is soms maar iets meer dan 200 meter. Daaronder wordt gesproken van dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven.