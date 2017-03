File door ongeval op A28

Foto: Omroep Gelderland (Archief)

NIJKERK - Op de A28 bij Nijkerk is een vrachtwagen achterop een auto gereden. Daardoor is de linkerrijstrook enige tijd afgesloten geweest. Inmiddels is weg weer vrijgegeven.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Mogelijk heeft de mist ermee te maken. De ANWB adviseert het verkeer van Zwolle naar Amersfoort om te rijden via de A50 en A1. Op de A28 staat nog wel een file van 12 kilometer en is de vertraging meer dan een half uur.