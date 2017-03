Bram Boender uit Dieren overtuigt jury en blijft in Idols

Foto: Omroep Gelderland

DIEREN - Het is de 22-jarige Bram Boender uit Dieren gelukt om in Idols te blijven. Van de jury kreeg hij woensdagavond te horen dat hij door is naar de volgende ronde.

Bram is de gedoodverfde kandidaat om Idols te winnen. Na twee theaterrondes kreeg Bram van de jury te horen dat die verder met hem wil. Met twintig andere overgebleven kandidaten mag hij naar Curaçao om daar zijn zangkunsten te laten horen. Bram moet daar proberen om door te dringen naar de liveshows om uiteindelijk de Idol van 2017 te worden. Potentiële kandidaat om Idols te winnen De inwoner van Dieren kreeg eerder bij zijn auditie al veel lof van de jury. Die noemde hem een potentiële kandidaat om Idols te winnen. Vlak voor het tv-programma bracht het 22-jarige zangtalent de single Everything to me uit. Dit nummer speelde hij afgelopen vrijdag live en akoestisch in de studio van Radio Gelderland.