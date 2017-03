Dijksma verkiest Jinek boven de Achterhoek

ULFT - Extra geld voor de Achterhoek en het versimpelen van regels aan de top; de druk op de aanwezige kandidaat-kamerleden werd tijdens het Achterhoek Debat opgevoerd, met als ultieme beloning de stem van de zwevende kiezer.

Staatssecretaris Sharon Dijksma, de enige vrouw op het programma, koos op het laatste moment voor Jinek. De PvdA zorgde wel voor een nieuwe vrouw Anna-Lena Hedin-Pennix, veertigste op de lijst, maar actief in de Achterhoek en Gelderland.

De 200 belangstellenden die op het twee-uur durende debat op het DRU-complex afkwamen, werden nadrukkelijk bij de discussie betrokken. Het over het algemeen vriendelijke debat werd even fel toen de sluiting van spoedeisende hulp bij ziekenhuizen ter sprake kwam. Pieter Omtzigt (CDA) wilde de garantie van de andere partijen dat de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen Doetinchem en Winterswijk open zou blijven. Han ten Broeke (VVD) vond dat het CDA de angst aanwakkerde bij bezorgde Achterhoekers, terwijl volgens hem alle partijen een goede maar betaalbare zorg willen.

Werken in Duitsland

Met de aanwezige kandidaat-kamerleden van CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en VVD werd ook gediscussieerd over de barrières met Duitsland. Als het aan de Achterhoekers ligt wordt het makkelijker om over de grens te werken. En blijft het primair onderwijs in de kleine kernen bestaan, al moeten daarvoor wel de regels worden aangepast.

De lokale omroep Regio8 legde het hele debat vast en zendt dat de komende dagen rondom drie thema's uit.