Arnhemmers moeten hun huis uit en knipbeurt voor Dijsselbloem; dit is het nieuws van donderdag 9 maart

NIJMEGEN - Het nieuws wordt natuurlijk vooral overheerst door de zoektocht naar het derde slachtoffer van het lawinedrama. Omroep Gelderland doet vandaag op radio, tv en online verslag van het drama. In dit bericht een overzicht van het andere nieuws op donderdag 9 maart

In de Arnhemse wijk Rijkerswoerd worden vandaag twee blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog gedemonteerd. Daarom moeten de bewoners van zes woningen hun huis uit. De bommen worden niet tot ontploffing gebracht in de wijk. Ze worden met een vrachtwagen afgevoerd en vervolgens op een andere locatie alsnog tot ontploffing gebracht.

Gratis naar het museum

Een cadeautje voor bezoekers bij Museum Het Valkhof. Het museum zou een halfjaar dichtgaan, maar op de valreep gaat de geplande verbouwing niet door. Bezoekers mogen daarom de komende twee maanden gratis naar binnen. In Gld Vandaag een portret van het museum.

Minister Dijsselbloem wordt vandaag geknipt op het ROC in Nijmegen. Hij is te gast bij de kappersopleiding en gaat in gesprek met de studenten. De Wageningse minister staat op plek 3 op de lijst van de PvdA. Ook is hij voorzitter van de Eurogroep.