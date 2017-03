Drones gaan voorlopig geen pakketjes bezorgen op de Veluwe

NUNSPEET - Het winkellandschap in Nederland is flink in beweging. Maar hoe ga je daar als winkelier mee om? Retailprofessor Laurens Sloot gaf woensdagavond tips tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Nunspeet.

Steeds vaker moeten winkeliers concurreren met grote bedrijven uit binnen- en buitenland. 'Om toekomst te hebben als winkelier moet je het iedere dag net ietsje beter doen, want er zijn vele partijen die loeren op de portemonnee van je klant', benadrukt Sloot.

Inzet van drones en robots

De retailprofessor aan de universiteit van Groningen groeide op in Harderwijk, waar hij nog steeds woont. Het online winkelen neemt volgens hem toe, maar volgens Sloot is de grootste uitdaging de bezorging en de logistiek.

'Er wordt veel verwacht van drones en robots voor de bezorging van pakketten, maar ik geloof niet dat het op korte termijn vol met drones hangt boven Nunspeet en Harderwijk. Maar een gemiddeld huishouden zit ook niet te wachten op twintig bestelbusjes in de straat die pakketten bezorgen. Dus dat moet anders en dat moet slimmer.'

Online winkel goed voor werkgelegenheid

De technologische veranderingen zorgen voor een grote ommezwaai voor winkeliers. De omzetten van online winkels stijgen jaarlijks en hebben ervoor gezorgd dat verschillende winkelketens zijn omgevallen tijdens de crisis.

'De groei van online winkelen is goed voor de werkgelegenheid, omdat het veel arbeidsintensiever is. Alleen kost het ons nu al moeite om fabrieken draaiend te houden, want daarvoor halen we mensen uit het buitenland. Dus moeten we blijven nadenken over wat we als maatschappij willen', legt Sloot uit.

Wel of geen internetwinkel

'Moeten we wat met online bezorgen of moeten we investeren in een online winkel. Ik loop er al een aantal jaren over te zweten', vertelt Harrie Looijengoed. Hij is eigenaar van een bakkerij met verschillende vestigingen op de Veluwe.

Volgens hem loont een webwinkel of bezorgdienst voor hem niet. 'Wij moeten de goede plekken voor onze winkels zoeken en een goed aanbod hebben. We zijn blij met wat we doen en daarnaast komen mensen ook voor een praatje en dat vind je online niet.'

De beste tip van professor Sloot voor ondernemers is dat ze zich moeten blijven verdiepen in wat klanten willen. 'Als je morgen hetzelfde doet als vandaag, is de kans niet groot dat je succesvol bent.'