Studenten bidden voor nabestaanden lawinedrama

Herdenkingsplek voor studenten in Nijmegen - Foto: ANP

EDE - De klap komt hard bij studentenvereniging Navigators in Ede. Drie leden van de Nijmeegse afdeling van de Navigators werden in Frankrijk getroffen door een lawine. De lichamen van twee van hen zijn inmiddels gevonden. In Ede komen woensdag- en donderdagavond studenten bij elkaar om te bidden en steun bij elkaar te zoeken.

Navigators is een landelijk netwerk van christelijke studentenverenigingen. In Gelderland zijn er afdelingen in Nijmegen, Wageningen en Ede. Op de landelijke website staat: Onze gebeden en gedachten gaan uit naar familie, vrienden, leden van de Nijmeegse Studentenvereniging Navigators en andere betrokkenen. 'We willen de broers en zussen in Nijmegen veel sterkte wensen', laat NSEde-voorzitter Eduard Vollbehr weten. Hij vraagt de media om afstand te houden uit respect voor de nabestaanden. Lawine-ongeluk Maandagavond ging het mis in het skigebied van Valfréjus in Frankrijk. Na een lawine werden drie studenten, twee van de Radboud Universiteit en een van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, vermist. Twee van hen zijn inmiddels gevonden, de zoektocht naar de derde gaat donderdag verder. De studenten waren volgens de directeur van het skigebied off-piste aan het snowboarden. Zie ook: Zoekactie lawinedrama gestopt derde lichaam niet gevonden

