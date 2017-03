Henk Krol: uit Gelderland komen leuke ideeën

ARNHEM - Stemmen! Op 15 maart mogen we weer naar de stembus, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Gelderlanders is Den Haag een ver-van-mijn-bedshow. Daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag gegaan om te peilen: wat doen ze daar eigenlijk voor ons?

Tot en met 15 maart elke dag op deze plaats: een filmpje met een lijsttrekker; over Gelderland. Vandaag deel 3: fractievoorzitter Henk Krol van de 50Plus.

Hij zoekt gelijk de verbinding. 'Brabant ligt tegen Gelderland aan', zegt de in Brabant geboren Krol. Maar ook bij hem is de politicus niet ver weg. 'Weet je dat de oproer begon te kraaien in Gelderland?', vertelt Krol over de indexering van de pensioenen en de koopkracht voor ouderen. 'Daar heb je een werkgroep en die begon als eerste een statement te maken van: wij pikken het niet langer.'

Openbaar toilet

'Brabant en Gelderland hebben veel dezelfde problemen', vindt de 50Plus-lijsttrekker. 'Het zijn grote provincies, steden én natuurgebied hebben we in Brabant en dat heeft Gelderland ook en dan zie je dat hele leuke ideeën uit die provincies komen. Het feit dat nu in de Sprinter weer een openbaar toilet zit, hebben we te danken aan de Statenleden van Gelderland.'

Bekijk het hele gesprek met Henk Krol:

