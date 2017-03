Liveblog (gesloten): Zoekactie naar derde slachtoffer voor vandaag gestaakt

MODANE - De zoekactie in de Franse Alpen naar het derde slachtoffer van het lawine-ongeval is gestaakt. Als de weersomstandigheden het toestaan, wordt deze vrijdag weer hervat.

Drie leden van de Nijmeegse studentenvereniging Navigators werden dinsdag in Valfréjus getroffen door een lawine. Ze waren buiten de piste aan het snowboarden. De lichamen van twee van hen zijn inmiddels geborgen. Het derde slachtoffer is nog altijd niet gevonden.

Volgens Marcus Schlatmann, directeur van het skigebied, is het ongeveer bekend waar het slachtoffer ligt. Dat komt door de zoektocht van woensdag.

Liveblog:

16.50 Met de staking van de zoektocht sluiten we dit liveblog voor vandaag.

16.25 De zoektocht naar het derde slachtoffer is gestaakt. Deze wordt morgen voortgezet als het weer het toelaat.

16.20 De buurvrouw van één van de slachtoffers is ook behoorlijk van slag:

16.15 Verslaggever Janko van Sloten met het laatste nieuws:

16.05 Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Frankrijk zijn naar het gebied gegaan om familieleden van de slachtoffers bij te staan

15.40 Volgens Tessa Katenburg van de Nijmeegse studentenvereniging Navigators waren de vanochtend vanuit Frankrijk teruggekeerde studenten erg aangeslagen. 'Het is niet te beschrijven wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben grote behoefte om alle leden van de studentenvereniging bij elkaar te laten komen en om te praten'

15.25 'De Navigators zit in veel steden. Er zijn ook leden die overstappen van de Nijmeegse naar de Wageningse vereniging, en vice versa. Veel mensen kennen de Nijmeegse leden. Dus ook bij ons is er verdriet', vertelt bestuurslid Arjan Freije van de Wageningse zustervereniging. 'Op dit moment kunnen we niet meer doen dan voor ze bidden'

15.00 Beelden van het zoekgebied bij Valfréjus

14.40 De secretaris van de Evangelische Gemeente Ichthus - waar de vader van één van de slachtoffers voorzitter van is - gaf aan dat ze woensdag in allerijl een gebedsbijeenkomst hebben georganiseerd. 'Daar kwamen ongeveer 15 mensen bij elkaar om de familie van Timo te steunen en voor hem te bidden'

14.20 Verslaggever Janko van Sloten met directeur Marcus Schlatmann van het gebied:

14.05 RTL-verslaggever Sander Paulus laat de verwoestende kracht van de lawine zien:

13.45 Naast de 50 gendarmes zoeken drie honden naar de vermiste. De gendarmes prikken met stokken van 2 à 3 meter lang in de sneeuw. Directeur Marcus Schlatmann van het gebied stelt dat dat nog wel tot en met morgen kan duren

13.40 Volgens directeur Schlatmann bepaalt een lawinespecialist of het nog veilig is om te zoeken

13.20 Verslaggever Janko van Sloten aan de voet van de lawine:

13.15 Onze verslaggever heeft de gids van de studenten besproken. Hij was bij het afscheid tussen de elf studenten die teruggingen naar Nederland en de vijf achterblijvers. Dat was heel emotioneel. Iedereen zit er behoorlijk doorheen

13.10 Volgens de directeur van het gebied waren de drie slachtoffers niet op avontuur uit, wilden ze gewoon een stukje snowboarden en is het uit de hand gelopen. Misschien hebben ze zelf de lawine veroorzaakt waar ze onder terecht zijn gekomen

13.05 Er leek iets gevonden te zijn, maar dat bleek loos alarm. Voorlopig gaat de zoektocht door. De weerspecialisten beslissen hoelang het zoeken doorgaat

13.00 Op de steile helling zoeken de 50 gendarmes. Ze zoeken in groepjes van tien, die naast elkaar in de sneeuw prikken

12.35 Het getroffen gebied van bovenaf gezien

Foto: Omroep Gelderland

12.30 De student en de alumnus (afgestudeerde) van de Radboud Universiteit die het slachtoffer zijn van het lawineongeluk, zijn beiden van Faculteit Managementwetenschappen. Al eerder was bekend dat het derde slachtoffer aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen studeerde

12.15 Eén van de slachtoffers, de 22-jarige Timo, is een oud-leerling van Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg. Zijn vader is daar docent

12.00 Verslaggever Janko van Sloten vanuit Valfréjus:

11.50 Onze verslaggever gaat omhoog naar het getroffen gebied

Foto: Omroep Gelderland

11.30 RTL-verslaggever Sander Paulus twittert een filmpje met het spoor van de lawine:

11.15 Het zoeken is lastig, omdat de temperatuur relatief hoog is en het dooit. Dat is gevaarlijk, want dan is er een kans op een nieuwe verschuiving van sneeuw

11.10 Rolf Westerhof van het Snow Safety Center zegt tegen de NOS dat er dit jaar zestien mensen in Frankrijk om het leven zijn gekomen door lawines. Lawines kosten jaarlijks zo'n honderd wintersporters in de Alpen het leven

10.55 Skiënde studenten hebben aan de Franse autoriteiten verteld dat de drie slachtoffers, die aan het snowboarden waren, bewust off piste zijn gegaan. Daarna zijn ze de weg kwijtgeraakt

10.45 Er zijn nog vijf studenten van de groep in Valfréjus, onder wie de vriendin van een van de vermoedelijke slachtoffers. Ook haar ouders en ouders van een slachtoffer zijn er. Ze zijn helemaal kapot, aldus onze verslaggever

10.35 De gendarmes zijn aan het zoeken

De zoektocht dinsdag (foto: Olivia Zdrilic)

10.15 Gendarmes worden in groepjes van vijf per heli omhoog gebracht

10.10 Het tweede slachtoffer is woensdag pas gevonden nadat voor de derde keer op die plek werd gezocht met honden en sonden. Er wordt autopsie op de twee lichamen gedaan om te beoordelen hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen, door verstikking of trauma

9.50 Onze verslaggever krijgt in het office de tourisme uitgebreid uitleg over het gebied, wat er is misgegaan en hoe er wordt gezocht

Foto: Omroep Gelderland

Gendarmes en speurhonden

8.10 Volgens Schlatmann gaat de zoekactie vanochtend verder. 'Eerst wordt met een helikopter een verkenningsvlucht uitgevoerd. Daarna gaan 50 gendarmes (Franse politiemensen, red.) de berg op. Ook worden er opnieuw speurhonden ingezet en zijn er vrijwilligers die eventueel mee kunnen helpen zoeken.' Met de helikopter wordt bekeken, onder meer door een lawinespecialist, of het veilig is om naar beneden te gaan

Marcus Schlatmann (links, foto: Omroep Gelderland)

8.05 De zoektocht is in een gebied van 100 bij 500 meter. De sneeuw is daar drie à vijf meter diep

Foto: Omroep Gelderland

Dit zijn helikopterbeelden die de Franse tv woensdagochtend heeft gemaakt:

'Kans dat slachtoffer nog leeft, is nihil'

8.00 Als het lichaam aan het einde van de ochtend nog niet is gevonden, zal de zoekactie waarschijnlijk tijdelijk worden gestaakt. 'Rond 12.00 uur is de temperatuur zover opgelopen dat het gevaarlijk wordt in het gebied. Want er kan dan weer sneeuw loskomen', legt Schlatmann uit. Volgens hem is de kans nihil dat het slachtoffer nog levend wordt aangetroffen.

Het drietal maakte deel uit van een groep van zo'n twintig leden van de Nijmeegse studentenvereniging die op wintersport was. De precieze identiteit van de doden en de vermiste zijn officieel nog niet bekend. De overige studenten kwamen vanmorgen met de bus terug in Nederland

Vandaag wordt gewoon geskied

Foto: Omroep Gelderland

8.00 Volgens Schlatmann wordt er vandaag gewoon geskied. 'De pistes gaan open. Skiën is veilig als je op de piste blijft.' Een verslaggever van Omroep Gelderland sprak vanmorgen skiërs uit Doesburg. Zij hebben gisteren via de Omroep Gelderland-app vernomen van het lawinedrama. Ze hadden er dinsdag niets van gemerkt. Het was toen wel erg slecht weer. Je kon volgens hen geen meter ver kijken. Ze konden zich ook wel voorstellen dat je weg kwijt raakt in die weersomstandigheden

Zie ook: