Liveblog: 'Nijmeegse studenten gingen bewust off piste', zoekactie in volle gang

MODANE - De zoekactie in de Franse Alpen naar het derde slachtoffer van het lawine-ongeval wordt vanochtend hervat. Volgens Marcus Schlatmann, directeur van het skigebied, is het ongeveer bekend waar het slachtoffer ligt. Dat komt door de zoektocht van gisteren.

Drie leden van de Nijmeegse studentenvereniging Navigators werden dinsdag in Valfrejus getroffen door een lawine. Ze waren buiten de piste aan het snowboarden. De lichamen van twee van hen zijn inmiddels geborgen. Het derde slachtoffer is nog altijd niet gevonden.

10.55 skiënde studenten hebben aan de Franse autoriteiten verteld dat de drie slachtoffers, die aan het snowboarden waren, bewust off piste zijn gegaan. Daarna zijn ze de weg kwijtgeraakt

10.45 er zijn nog vijf studenten van de groep in Valfréjus, onder wie de vriendin van een van de vermoedelijke slachtoffers. Ook haar ouders en ouders van slachtoffers zijn er. Ze zijn helemaal kapot, aldus onze verslaggever

10.35 de gendarmes zijn aan het zoeken

De zoektocht dinsdag (foto: Olivia Zdrilic)

10.15 gendarmes worden in groepjes van vijf per heli omhoog gebracht

10.10 Het tweede slachtoffer is woensdag pas gevonden nadat voor derde keer op die plek werd gezocht met honden en sonden. Er wordt autopsie op de twee lichamen gedaan om te beoordelen hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen, door verstikking of trauma.

9.50 Onze verslaggever krijgt in het office de tourisme uitgebreid uitleg over het gebied, wat er is misgegaan en hoe er wordt gezocht

Foto: Omroep Gelderland

Gendarmes en speurhonden

8.10 Volgens Schlatmann gaat de zoekactie vanochtend verder. 'Eerst wordt met een helikopter een verkenningsvlucht uitgevoerd. Daarna gaan 50 gendarmes (Franse politiemensen, red.) de berg op. Ook worden er opnieuw speurhonden ingezet en zijn er vrijwilligers die eventueel mee kunnen helpen zoeken.' Met de helikopter wordt bekeken, onder meer door een lawinespecialist, of het veilig is om naar beneden te gaan.

Marcus Schlatmann (links)

8.05 De zoektocht is in een gebied van 100 bij 500 meter. De sneeuw is daar drie à vijf meter diep.

Foto: Omroep Gelderland

Dit zijn helikopterbeelden die de Franse tv woensdagochtend heeft gemaakt:

'Kans dat slachtoffer nog leeft, is nihil'

8.00 Als het lichaam aan het einde van de ochtend nog niet is gevonden, zal de zoekactie waarschijnlijk tijdelijk worden gestaakt. 'Rond 12.00 uur is de temperatuur zover opgelopen dat het gevaarlijk wordt in het gebied. Want er kan dan weer sneeuw loskomen', legt Schlatmann uit. Volgens hem is de kans nihil dat het slachtoffer nog levend wordt aangetroffen.

Het drietal maakte deel uit van een groep van zo'n twintig leden van de Nijmeegse studentenvereniging die op wintersport was. De precieze identiteit van de doden en de vermiste zijn officieel nog niet bekend. De overige studenten kwamen vanmorgen met de bus terug in Nederland.

Vandaag wordt gewoon geskied

Foto: Omroep Gelderland

8.00 Volgens Schlatmann wordt er vandaag gewoon geskied. 'De pistes gaan open. Skiën is veilig als je op de piste blijft.' Een verslaggever van Omroep Gelderland sprak vanmorgen skiërs uit Doesburg. Zij hebben gisteren via de Omroep Gelderland-app vernomen van het lawinedrama. Ze hadden er dinsdag niets van gemerkt. Het was toen wel erg slecht weer. Je kon volgens hen geen meter voor ogen zien. Ze konden zich ook wel voorstellen dat je weg kwijt raakte in die weersomstandigheden.

