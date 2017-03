Angst na afslachting neushoorn: 'Dit kan heel Europa doorgaan'

ARNHEM - Alle kranten in Europa berichtten erover: de dood van neushoorn Vince. Het dier werd maandagnacht afgeslacht in een Franse dierentuin door stropers. De angst zit er goed in, ook bij Burgers' Zoo in Arnhem, waar Vince in 2012 ter wereld kwam.

'Ik vrees dat dit heel Europa door kan gaan als hier echt een georganiseerde misdaad achterzit', vertelt Wineke Schoo, bioloog van het dierenpark. Bekijk de reportage: Ze sluit niet uit dat zoiets ook in Nederland zal gebeuren. 'Als er een Van Gogh gestolen kan worden, dan maak ik mij geen illusies dat dat hier niet kan gebeuren. Maar we doen er alles aan om dat te voorkomen', vertelt de bioloog. 'We hebben zichtbare en onzichtbare beveiliging, maar als je te maken krijgt met dit soort criminelen is het wel heel lastig', besluit Burgers'-directeur Alex van Hooff. Zie ook: Directeur boos en verdrietig na dood Vince

