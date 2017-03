Zijn er al meer vrouwelijke burgemeesters?

LICHTENVOORDE - Het is Internationale Vrouwendag, tijd voor een feestje. Maar hoe zit het met de Gelderse burgemeesters? In 2011 zei Commissaris van de Koning Clemens Cornielje dat meer vrouwen dat ambt moeten bekleden.

Inmiddels heeft Gelderland twaalf vrouwelijke burgemeesters. De dertiende, Agnes Schaap in Renkum, is aanstaande. 'Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest, maar dat is nog niet voldoende', zegt Cornielje.

Veel impact op het gezin

Een van de vrouwelijke burgemeesters is Marianne Schuurmans in Lingewaard. 'Ik denk dat wij vrouwen heel erg bezig zijn met de gevolgen. Het is heel arbeidsintensief en dat heeft veel impact op ons gezin en de mensen om ons heen. Wij vrouwen houden daar traditioneel meer rekening mee.'

Maar dat is volgens haar geen argument om het verschil in stand te houden. 'Wij vrouwen moeten meer durven, wij kunnen dit en hebben geen bevoorrechte positie nodig. We moeten gewoon laten zien dat we onze rol kunnen pakken in deze functie.'