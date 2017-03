Zoekactie lawinedrama gestopt, derde lichaam niet gevonden

NIJMEGEN - De zoekactie naar het derde slachtoffer van het lawinedrama in de Franse Alpen is gestopt. Dat zeggen Marcus Schlatmann, directeur van het skigebied, en Tim van den Bergh van touroperator HUSK tegen Omroep Gelderland.

Drie Nijmeegse studenten werden bedolven onder een lawine. De twee andere slachtoffers werden eerder dood gevonden.

In eerste instantie hoorden Schlatmann en de touroperator dat het lichaam was gevonden, maar later bleek dat dat niet het geval was.

Marcus Schlatmann op Radio Gelderland: derde lichaam niet gevonden

Luister het hele radio-interview met Marcus Schlatmann terug:

'Een groot gebied moet worden doorzocht'

Volgens Schlatmann heeft de lawine een enorme omvang. 'Het gaat om een vlaag sneeuw van 5 tot 100 meter bij 500 meter, met een diepte van 2 tot 3 meter', legt hij uit. 'Ik denk niet dat de twee lichamen die zijn gevonden dichtbij elkaar lagen, want zo'n lawine gaat met een enorme vaart naar beneden. Het gaat om een mengsel van sneeuw en hout dat razendsnel gaat.'

De Nijmeegse studenten waren dinsdag buiten de piste gaan snowboarden. 'Ze zijn off-piste gegaan. Vanuit het skigebied kon je ze ook niet zien. Je moet dan een heling over en naar beneden', weet de directeur van het skigebied.

Zoekactie gaat donderdagochtend verder

Volgens Schlatmann is woensdag tot het einde van de middag met 50 mensen en een paar honden naar de Nijmeegse studenten gezocht. 'Ze zijn denk ik gestopt omdat het te gevaarlijk werd. Het is erg zwaar werk, want je staat op een steile helling. Als mensen uitgeput zijn, is het gewoon te gevaarlijk om verder te zoeken.'

Donderdagochtend gaat de zoekactie verder. Waarschijnlijk tussen 8.00 en 8.30 uur. 'Dat ligt aan de weersomstandigheden', zegt Schlatmann. Ook het derde slachtoffer heeft het hoogstwaarschijnlijk niet overleefd. 'De kans dat deze persoon levend wordt gevonden is nihil', besluit de directeur.