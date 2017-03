Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

BARNEVELD - De ophokplicht voor pluimvee in verband met de vogelgriep blijft van kracht. Volgens het ministerie van Economische Zaken is het gevaar nog steeds niet geweken.

De laatste maanden zijn bij pluimveebedrijven in Gelderland geen nieuwe uitbraken van vogelgriep geweest. Eind januari werd bij een hobbyboer nog wel vogelgriep ontdekt.

In Duitsland zijn onlangs nog wel uitbraken geconstateerd en ook in België is het virus nog niet geweken.

