'Noodwinkel Jan Linders expres op opvallende plek gezet'

NIJMEGEN - De tijdelijke Jan Linders Supermarkt in Lent zal, zoals het er nu uitziet, 21 maart haar deuren openen. Op oudejaarsavond brandde de supermarkt volledig af.

'Wij hebben gezien de voortgang hier overleg gehad vandaag. En de verwachting is dat wij op 21 maart zullen openen,' aldus Toine Strien van Jan Linders.

Boven het water

De noodwinkel staat op een opvallende plek, boven het water aan de Frankrijkstraat in Lent. Dit is samen met het waterschap gedaan.

Er is bewust gekozen om de supermarkt niet op een makkelijkere plaats neer te zetten: 'Dat was simpeler geweest, alleen Lent is een nieuwbouwwijk met een supermarkt. Hier hebben we alle voorzieningen en mensen weten de weg te vinden. Als je gaat verplaatsen komen klanten mogelijk niet terug of kunnen ze je niet vinden,' aldus Strien.