Politie denkt dat kabelknipper kabels te koop aanbiedt

APELDOORN - De politie vermoedt dat de beruchte kabelknipper, die al zo'n 500 lantaarnpalen in de gemeente Apeldoorn heeft vernield, de kabels te koop aanbiedt aan opkopers van oud ijzer. In het programma Bureau GLD doet de politie woensdag een oproep aan ijzerhandelaren.

Al maanden worden in Apeldoorn en omgeving lantaarnpalen gesaboteerd. De schade is opgelopen tot meer dan 100.000 euro. Het motief van de kabelknipper was tot nu toe niet bekend, maar de politie zegt nu uit te gaan van diefstal. De politie denkt dat de kabelknipper zijn kabels te koop aanbiedt aan opkopers van oud ijzer.

Het is ook niet bekend of er een of meerdere personen verantwoordelijk zijn voor het openbreken van de lichtmasten. Behalve kabels uit de lantaarnpalen worden er sinds kort ook beugels van verkeersborden gestolen. En de meldingen komen niet meer alleen uit Apeldoorn, ook in Voorst, Epe en Arnhem wordt toegeslagen.

Zie ook: