Sterke banengroei in Overbetuwe

ELST - De werkgelegenheid in de gemeente Overbetuwe is in 2016 gestegen met bijna 600 banen. Dat is een groei van ruim 3 procent ten opzichte van 2015. Voor deze groei zijn vooral de sectoren logistiek en industrie verantwoordelijk.

De sterke groei van de werkgelegenheid in Overbetuwe valt op want de werkgelegenheid in de provincie Gelderland nam gemiddeld slechts toe met 0,5 procent. In de buurgemeenten Arnhem, Nijmegen en Lingewaard nam de werkgelegenheid in 2016 zelfs af. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente Overbetuwe over de economische ontwikkeling.

Rond 60 procent van de groei van de werkgelegenheid komt door logistieke bedrijven. Er zijn 160 banen bijgekomen in 'Vervoer en Opslag' en 200 banen in ‘Groothandel’. De logistieke sector is een zeer grote sector in Overbetuwe met maar liefst 22 procent van alle banen.