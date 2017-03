Twee maanden gratis naar binnen bij Museum Het Valkhof

NIJMEGEN - Museum Het Valkhof zou een half jaar dicht gaan. Maar op de valreep gaat de geplande verbouwing, waar de tijdelijke sluiting voor nodig was, toch niet door. In plaats daarvan mogen bezoekers twee maanden gratis naar binnen.

'Het plan was niet rijp, alleen maar een schets', legt Jan van Laarhoven, interim directeur van het museum uit. 'En het geld, dat was ook een probleem. Dus dan heb je eigenlijk een optelsom waarbij je in ieder geval als interim zegt van: Ho! Dat gaan we even niet doen.' En dat terwijl een grondige verbouwing van het museum geen overbodige luxe is. 'Maar het kan nu nog even niet', zegt Van Laarhoven stellig.

Met een zekere regelmaat in de financiële problemen

Interne ruzies, rode cijfers. Crisis alom. Lopend onderzoek moet binnenkort meer duidelijkheid scheppen. Van Laarhoven: 'Hoe het nu komt dat dit museum toch met een zekere regelmaat in de financiële problemen komt.'

Ook de recente grote tentoonstelling Gladiatoren, Helden van het Colosseum trok nog geen 60-duizend bezoekers. Ongeveer de helft van wat dezelfde expositie in België aan bezoekers binnenhaalde. 'Dat is natuurlijk ook iets om eens even heel goed over na te denken', zegt de interim directeur. 'Hoe komt dat nu?'

Gemeente houdt hand voorlopig op de knip

Een museum met een budget van vier miljoen euro, waarvan slechts ongeveer tien procent wordt binnengebracht door de entreegelden van bezoekers. De rest van het geld komt van de provincie en van de stad. 'Van de gemeente Nijmegen iets meer dan 2 miljoen', specificeert wethouder Bert Velthuis.

'Omdat het museum natuurlijk voor de stad ontzettend belangrijk is. Kijk, Nijmegen is - dat weten we allemaal - de oudste stad van Nederland en in het museum bewaren wij onder andere veel van onze Romeinse vondsten.' Toch heeft de gemeente vooralsnog te weinig vertrouwen in de toekomst om museum een meerjarige subsidie te verstrekken en worden alleen de lopende zaken gefinancierd.

Minder bezoekers verwacht

'Dit jaar geen grote exposities', zegt interim directeur Van Laarhoven. 'Het zal dus een wat teleurstellend jaar zijn voor bezoekers.' Volgend jaar pas weer komt er een grote expositie rond Maria van Gelre. Nu exposeert het museum stukken uit de eigen collectie die normaal verborgen blijven in het depot.

Het zal ongetwijfeld nog meer gevolgen hebben voor de al kwakkelende bezoekersaantallen. 'Die zullen dit jaar achterblijven bij wat gebruikelijk is', blikt Van Laarhoven vooruit. Om toch bezoekers te krijgen mag iedereen in maart en april zelfs gratis naar binnen.

Maar de interim directeur ziet Museum Het Valkhof als verre van op sterven na dood: 'Het museum gaat niet failliet. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, het museum heeft het gewoon moeilijk.'