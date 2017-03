'Zonder lawinepieper is de overlevingskans klein'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Als een skiër of snowboarder onder een lawine terechtkomt, is er weinig kans op overleving als hij of zij geen lawinepieper bij zich heeft. Dat zegt berggids Jelle Staleman.

'Als zo iemand een lawinepieper draagt, wordt hij meteen gezocht door zijn groepsgenoten. Binnen 15 minuten moet je gevonden worden, daarna zijn er weinig overlevingskansen', legt Staleman uit. Studenten droegen geen lawinepiepers Hij reageert op het lawine-ongeluk in de Franse Alpen, waarbij een Nijmeegse student dinsdagavond om het leven kwam. Twee anderen worden nog vermist. De drie hadden geen gids bij zich en waren niet in het bezit van lawinepiepers. Als iemand geen pieper bij zich heeft, dan moet er een reddingsdienst worden opgeroepen. 'Dat duurt al 20 tot 30 minuten voor ze ter plaatse zijn. Dan moeten ze met sondestokken meter voor meter in de sneeuw prikken om naar slachtoffers te zoeken. Dat kan een paar uur duren, maar ook een paar dagen. Dat duurt zo lang dat de overlevingskansen dramatisch dalen', verklaart Staleman. '10 procent meteen dood bij lawine' Bij een lawine is 10 procent meteen dood. De andere 90 procent heeft een goede overlevingskans als het slachtoffer binnen een kwartier wordt gevonden. Daarna is er een grote kans op verstikking', schetst de berggids. 'Na 30 minuten is 80 procent overleden.' Staleman is volgens zijn website als enige Nederlander in het bezit van het hoogste internationale UIAGM berggids- en skigidsdiploma en het Oostenrijkse Staatliche skileraardiploma. Zie ook Bekijk hier de persconferentie terug over het dodelijk lawine-ongeval

