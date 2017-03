Zaalvoetballen in het Nederlands team of veldvoetbal met FC Lienden! Welke keuze maakt Mo Bendadi?

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - Mo Bendadi is naast veldvoetballer bij FC Lienden ook een begenadigd zaalvoetballer. De baltovenaar uit Ede speelt als het even uitkomt in het weekend ook zijn wedstrijdjes bij eredivisionist WSV Apeldoorn en werd zelfs al eens opgeroepen voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Een combinatie is lastig, zeker nu hij met WSV in de eredivisie speelt.