Bommen Tweede Wereldoorlog in Arnhem onschadelijk gemaakt

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Explosieven Opruimingsdienst maakt donderdag in Arnhem twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Bewoners van zes woningen in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd moeten daarom tijdelijk hun huis uit. Zij wonen in het gebied dat afgesloten is tijdens de demontage van de explosieven.

De twee blindgangers werden gevonden bij werkzaamheden van het Waterschap Rivierenland in de weilanden bij Rijkerswoerd. De bommen worden 's ochtends gedemonteerd door de EOD, die de ontsteking er uit haalt. Daarna worden de explosieven naar een veilige plek gebracht, waar ze tot ontploffing worden gebracht. De politie sloot donderdagochtend om 8.45 uur een gebied met een straal van 150 meter rond de vindplaats af. Tot de demontage is voltooid, naar verwachting om uiterlijk 11.00 uur, mag niemand het gebied in.