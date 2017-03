73-jarige Anton Geurts staat zeven dagen per week op het voetbalveld

TIEL - Anton Geurts is één van de assistent-trainers van TEC, waar hij drie keer per week training geeft. Daarnaast staat Anton ook nog vier dagen per week op het veld bij 'zijn' club VV Dodewaard waar hij op 73 jarige leeftijd nog steeds enkele jeugdteams traint.

Omdat Anton bij de officiële huldiging in januari verhinderd was ontving hij deze week een blijk van waardering voor 65 jaar lidmaatschap van VV Dodewaard.