Dit is wat wij weten van het dodelijk lawine-ongeval in de Franse Alpen

Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Een student is dinsdagavond om het leven gekomen door een lawine in de Franse Alpen. Twee andere studenten zijn vermist. Tijdens een persconferentie in de Radboud Universiteit werd meer duidelijk over het noodlottige ongeluk.

Een student van 22 jaar is om het leven gekomen. Studenten van 21 en 25 jaar worden vermist.

Het zijn drie leden van studentenvereniging Navigators.

De precieze identiteit van de dode en de vermisten zijn officieel nog niet bekend.

De drie waren op hun snowboard van de piste af. Reis met 20 studenten Ze hadden geen gids bij zich en ook geen lawinepiepers, een apparaat waarmee ze snel teruggevonden hadden kunnen worden.

De groep waar zij deel van uitmaakten, bestond uit twintig studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Het was de eerste keer dat studentenvereniging NSN een skireis heeft georganiseerd. Zoektocht Volgens touroperator Husk zijn 45 mensen met speurhonden bezig aan een zoektocht naar de twee vermiste studenten. Ze prikken met stokken in elke meter sneeuw.

Het gebied waar zij zoeken is 800 meter lang en enkele honderden meters breed.