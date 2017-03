Dit is wat wij weten over het dodelijk lawine-ongeval in de Franse Alpen

NIJMEGEN - Twee studenten zijn dinsdagavond om het leven gekomen door een lawine in Valfréjus in de Franse Alpen. Een andere student is vermist. Tijdens een persconferentie in de Radboud Universiteit werd meer duidelijk over het noodlottige ongeluk.

Twee studenten zijn om het leven gekomen. Een ander wordt vermist. De kans is dat hij nog leeft, is nihil, zegt directeur Marcus Schlatmann van het skigebied.

Het zijn drie leden van studentenvereniging Navigators uit Nijmegen.

De precieze identiteit van de doden en de vermiste zijn officieel nog niet bekend.

de zoektocht is woensdag aan het eind van de middag gestaakt en wordt donderdagmorgen weer hervat.

De drie waren op hun snowboard van de piste af. Dit zijn helikopterbeelden die de Franse tv woensdagochtend heeft gemaakt: Reis met 20 studenten Ze hadden geen gids bij zich en ook geen lawinepiepers, een apparaat waarmee ze snel teruggevonden hadden kunnen worden.

De groep waar zij deel van uitmaakten, bestond uit twintig studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De overige studenten keren woensdagmiddag per bus terug naar huis, zegt een woordvoerder van touroperator Husk

Het was de eerste keer dat studentenvereniging NSN een skireis heeft georganiseerd. De plek van het ongeluk Zoektocht Volgens directeur Marcus Schlatmann van het skigebied is er gezocht met 50 mensen en een paar honden.

Het gebied waar zij zoeken is 500 meter bij 5 tot 100 meter, met een diepte van 2 tot 3 meter. Zie ook: Zoekactie lawinedrama gestopt, derde lichaam niet gevonden

