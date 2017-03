Bureau GLD 08 maart 2017

ARNHEM - In deze uitzending een jonge vrouw wordt op straat beroofd van haar tas in Arnhem, haar twee kleine kinderen zien het gebeuren. In Nijkerk wordt een man van 70 thuis overvallen, in Voorthuizen wordt een vrouw beroofd van haar portemonnee, in Nijmegen zoekt de politie getuigen van een dodelijk ongeval en in een groot deel van de provincie worden kabels en beugels gestolen.

Tips

Er is goed gereageerd de afgelopen week, over de diefstal van parfum in Doesburg is een tip binnengekomen bij de politie, net als de overval op het Kruidvat in Harderwijk. De dader is nog niet gevonden, wie is dit:

De politie kan verder met meerdere reacties die binnen zijn gekomen over de mishandeling van een vrouw uit Wageningen. Ze kreeg klappen toen ze vriendelijk vroeg aan een paar jongens de hond aan te lijnen. Dit is het letsel van de vrouw:

Meer tips blijven welkom.

Peuters zien beroving moeder

Een jonge moeder loopt op zondag 5 maart vanuit huis richting het winkelcentrum in Rijkerswoerd. Als ze het jasje van haar dochter dicht wil doen wordt ze beroofd van haar handtas. De daders moeten de kinderen gezien hebben. Kijk naar het aangrijpende verhaal van de vrouw en help mee in het oplossen van deze zaak.

Signalement

De daders reden ter hoogte van de J.M. de Kempenaersingel in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. De twee jongemannen van hooguit 20 jaar reden op een zwarte scooter. De jongen achterop had het gestolen tasje vast. De vrouw omschrijft de scooter als een 'snel model met een spitse omhoog staande achterkant'. De twee licht getinte verdachten droegen een zwarte jas met een bontkraag.

Dodelijk ongeval Nijmegen

Het is even na half vier in de nacht van 21 op 22 januari als een taxichauffeur vanuit de richting van Dukenburg over de Graafseweg naar het centrum van Nijmegen rijdt. Bij de verkeerslichten ter hoogte van de Verbindingsweg, ontstaat een aanrijding met een fietsster. De 31-jarige vrouw raakt daarbij zeer ernstig gewond. Ze overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis.

Uitgebreid onderzoek

Na het ongeval heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan en zijn diverse getuigen gehoord maar tot op dit moment is nog lang niet alles duidelijk. Zo weet de politie niet precies of de vrouw op de fiets is overgestoken of dat ze over de Graafseweg gereden heeft. Daarom zoekt de politie automobilisten die achter de taxi hebben gereden en die nog niet met ons gesproken hebben. De taxichauffeur is uitgebreid gehoord toch wil de politie nog met meer getuigen praten.

Woningoverval bij man van 70 in Nijkerk

Een man van 70 wordt thuis in de Margrietstraat in Nijkerk overvallen door twee mannen. Pas in de gang merkt de man dat er iets niet klopt. Op datzelfde moment stuiven twee overvallers naar beneden. Ze bedreigen en mishandelen het slachtoffer. Ze doorzoeken de hele woning, uiteindelijk weten ze een kluis open te breken met de buit vertrekken ze.

Gekneveld opgesloten in de badkamer

Voordat de daders vertrekken sluiten ze het slachtoffer gekneveld op in de badkamer van zijn huis. De deur blokkeren ze met een stoel.

Overvallers gooien urn omver

In de zoektocht naar spullen gooien de verdachten een urn omver. Daarin zat de as van zijn overleden vrouw, dat heeft diepe indruk gemaakt op het slachtoffer. De man heeft ook letsel overgehouden aan de overval. Zo zal hij blijvend oogletsel houden nadat de twee mannen hem mishandeld hebben. De verdachten droegen beide een trainingspak, rubberen werkhandschoenen en ze hadden bivakmutsen op.

Diefstal kabels en beugels in Gelderland

In Apeldoorn worden de laatste maanden veel kabels van lichtmasten gestolen maar ook beugels van verkeersborden. Maar de verdachten(n) breidt het werkterrein uit richting Arnhem. De politie vermoedt dat de spullen te koop worden aangeboden. Zo kan het zijn dat het ijzer aangeboden is aan opkopers van ijzer. Wie meer weet wordt verzocht te bellen met de politie.

Vrouw gezocht voor diefstal portemonnee Voorthuizen

Wie herkent deze vrouw? Ze wordt gezocht voor de diefstal van een portemonnee bij een vrouw van 71 uit Voorthuizen.