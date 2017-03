Bekijk hier de persconferentie terug over het dodelijk lawine-ongeval

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Bekijk hier de persconferentie terug over de lawine in de Franse Alpen. Daarbij is een 22-jarige student uit Nijmegen om het leven gekomen. Twee andere snowboarders uit Nijmegen worden vermist. Er wordt met man en macht gezocht naar de vermiste snowboarders.