NEC-aanvaller Groeneveld: volgende keer gaan ze er wel in

NIJMEGEN - Arnaut Groeneveld had zijn eerste basisplaats bij NEC extra cachet kunnen geven met een doelpunt.

Hij had vier kansen tegen Heracles, maar telkens lag doelman Castro in de weg. "Dat is wel jammer, ja. Ik had een beetje pech, want ik ben normaal een scorende speler. Dan gaan er zeker twee van de vier in. Bij Jong NEC heb ik al vier keer een hattrick gemaakt."

Groeneveld viel in de tweede helft tegen Heracles uit. "Ik had kramp en kon niet verder. Maar vandaag heb ik alweer vol meegetraind. Ik heb op mijn vrije dag veel gedaan aan mijn herstel, veel gefietst. Want ik hoop dat ik tegen ADO een nieuwe kans krijg in de basis."