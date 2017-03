'Geschokt en verslagen': studentenvereniging in rouw na dodelijk lawine-ongeval

Foto: N1

NIJMEGEN - De christelijke studentenvereniging Navigators uit Nijmegen is geschokt en verslagen na het nieuws dat er drie leden zijn betrokken bij het dodelijke ski-ongeval in de Franse Alpen. Het was de eerste keer dat de studentenvereniging zo'n reis organiseert.

De studentenvereniging organiseert vanavond een gezamenlijke maaltijd voor de leden. De leden stroomden woensdag naar de villa waar de vereniging is gehuisvest. Ze omhelzen elkaar terwijl de tranen over hun wangen stromen. Woensdag hoorde de vereniging dat drie leden getroffen zijn door een lawine in de Franse Alpen. Eén 22-jarige student kwam om bij het ongeval. Van twee andere Nijmeegse snowboarders ontbreekt nog ieder spoor. 'Het is verschrikkelijk. Wij zijn ontzet', zegt een bestuurslid van de Navigators. 'We vangen onze leden hier in de villa op. Iedereen wil meer weten, maar wij krijgen ook maar af en toe informatie.' Liever niet gestoord De studenten hebben zich teruggetrokken in een zaal in de villa. Ze willen liever niet gestoord worden. Christelijke hulpverleners arriveren om ze bij te staan. De Navigators hebben tweehonderd leden van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit. De HAN heeft bevestigd dat een van de drie betrokken studenten van de hogeschool is. Verder is daarover nog niets bekend. Medeleven betuigen De Radboud Universiteit heeft in de Studentenkerk een ruimte ingericht waar studenten en medewerkers hun medeleven kunnen betuigen met de slachtoffers van het lawineongeluk. Zie ook: Nog geen enkel spoor van twee Nijmeegse slachtoffers dodelijk lawineongeval