Zingend Nederlands leren

'Ja soesje, nee soesje' klinkt het uit volle borst in cultureel centrum De Gruitpoort. Het is het favoriete lied van een groep Syrische statushouders, die hier eens per maand komt zingen met Nederlandse vrijwilligers. Dat ze eigenlijk 'Ja zuster, nee zuster' bedoelen, mag de pret niet drukken. Zingend de Nederlandse taal leren, dat is het doel van het NT2-meezingkoor. Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van woorden uit een andere taal sneller gaat als je ze zingt. Dus zet muzikaal leider Zwaan Stam nog maar eens in: 'Als de lente komt, dan…'