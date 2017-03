Komende uitzending: zingend inburgeren, vissen voor ADHD'ers en zorgende aanraking voor daklozen

Zaterdag 18 maart 2017 in Gelderse Koppen

Zingend Nederlands leren

DOETINCHEM - Ja soesje, Nee soesje klinkt het uit volle borst in cultureel centrum De Gruitpoort. Het is het favoriete lied van een groep Syrische statushouders, die hier eens per maand komt zingen met Nederlandse vrijwilligers. Dat ze eigenlijk Ja zuster, Nee zuster bedoelen, mag de pret niet drukken. Zingend de Nederlandse taal leren, dat is het doel van het NT2-meezingkoor. Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van woorden uit een andere taal sneller gaat als je ze zingt. Dus zet muzikaal leider Zwaan Stam nog maar eens in: 'Als de lente komt, dan…'



Helend vissen

ULFT - Toen Alex Willems als 5-jarige een dobber naar beneden zag gaan, was hij verkocht. Die liefde voor vissen wilde hij delen en daarom begon hij zijn weekendopvang Viscinatie voor vissende jongeren met ADHD en autisme. Juist voor zulke kinderen is het belangrijk om iets te hebben waarin ze hun ei kwijt kunnen. Alex heeft zelf twee zoons. De oudste is autistisch en de jongste heeft ADHD. En wat had Alex het fijn gevonden als zijn eigen jongens ook ergens naartoe hadden gekund. Nu trekt hij er in het weekend met een groep van deze jongeren op uit om lekker te gaan vissen.



Schoonheid ligt op straat

APELDOORN - Eén avond in maand staat er een rij voor de Apeldoornse Menorah Kerk. Dak- en thuislozen zijn hier dan welkom voor een gratis schoonheidsbehandeling. Plonia ten Voorde en een team van professionele kappers, barbiers en pedicures doen dit met veel vrijwillige liefde. Plonia wast de haren van haar 'klanten' en fluistert ze respect in. Ze geeft de mensen een zorgende aanraking, in de hoop dat ze hun rug weer rechten en zich -ook al is het maar een klein beetje- meer mens voelen.