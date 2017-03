Grot en Groeneveld trainen vol mee bij NEC

NIJMEGEN - Jay-Roy Grot en Arnaut Groeneveld trainden woensdag weer vol mee bij NEC.

Grot liep bijna vier weken geleden geleden tegen PEC Zwolle een kniebandblessure op. De clubtopscorer herstelde sneller dan verwacht en is deze week weer aangesloten bij de groepstraining. Woensdag ging hij vol de duels in.

Arnaut Groeneveld viel zondag tegen Heracles in de tweede helft geblesseerd uit, maar de aanvaller lijkt nergens last meer van te hebben. Hij stond voor het eerst in de basis en maakte een goede indruk, al had hij geen geluk in de afronding.

Verder is iedereen fit bij NEC.