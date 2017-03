Snoeicurses en vijfhonderd fruitbomen voor inwoners Rivierengebied

WAMEL - Meer dan vijfhonderd hoogstamfruitbomen gaan vrijdag op boerenerven in de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen de grond in. Er worden onder meer kersen-, pruimen-, appel- en perenbomen geplant.

De actie wordt gehouden om de eigenheid van het rivierenlandschap te behouden en te versterken. In het verleden waren hoogstamboomgaarden op bijna ieder boerenerf aanwezig. Volgens de initiatiefnemers leverden deze een fraai en karakteristiek landschapsbeeld op.

In Bergharen gaat vrijdag officieel het eerste fruitboompje de grond in. Er worden fruitbomensoorten geplant die voorkomen in het Maos en Waols fruitbuukske, waaronder de pruimensoort Eldensche Blauwe en de appelrassen Bellefleur en Goudreinette. Dinsdag kregen de deelnemers al een snoeicursus.

Houd de Bongerd Hoog

Het planten van de fruitbomen is onderdeel van de actie Houd de Bongerd Hoog. Het is een samenwerking tussen gemeenten in de regio en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Ook de provincie Gelderland draagt bij aan het project.