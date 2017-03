PUTTEN - De grote voetbalclubs uit de Eredivisie zeggen hem niks, want voor Ab Rozendaal is er maar één club en dat is SDC Putten.

De grote voetbalclubs uit de Eredivisie zeggen hem niks, want voor Ab Rozendaal is er maar één club en dat is SDC Putten. Ab heeft "een blauw hart" en is dan ook bijna dagelijks op de amateurclub te vinden als man van de materialen. Ab stopt er niet alleen al zijn vrije tijd in, hij verzamelt ook alles wat met zijn amateurclub te maken heeft. Van shirts tot mokken, van foto's tot lege champagneflessen waarmee kampioenschappen werden gevierd. Wegdoen van deze spullen is voor Ab ondenkbaar: 'SDC Putten is mien club en dat zal altijd zo blijven.'