Nog geen enkel spoor van twee Nijmeegse slachtoffers dodelijk lawineongeval

Niet de lawine in Frankrijk. Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Er is nog altijd geen enkel spoor van de twee andere vermiste Nijmeegse snowboarders die dinsdagavond zijn getroffen door een lawine in de Franse Alpen. Er wordt met ruim 40 reddingswerkers gezocht naar de twee, vertelt Tim van den Bergh van touroperator Husk.

Een 22-jarige Nederlander kwam om bij het ongeval. Ook dat is een student uit Nijmegen. Hij werd gisteravond al gevonden.

Het drietal van 21, 22 en 25 jaar is onderdeel van een groep van 20 studenten die met de christelijke studentenvereniging NSN op reis waren. De verslagenheid bij NSN is groot. Het bestuur van de studentenvereniging zit nu bij elkaar voor overleg.

Bus terug

De zeventien overgebleven studenten zijn zeer aangeslagen en zitten nu bij elkaar. 'We proberen ze zo goed mogelijk bij te staan. Het is ook voor de reisleiding best wel pakkend', vertelt Van den Bergh.

In overleg is besloten dat zij om 17.00 uur een bus terug naar Nijmegen kunnen krijgen. Daarbij probeert de touroperator slachtofferhulp aan te bieden. In Nijmegen zelf is zeker slachtofferhulp aanwezig.

Van de piste

De drie snowboarders waren van de piste, zo vertelt de touroperator. 'Er was een lawinegevaar van vier op de schaal van vijf. Zij hadden geen gids bij zich en ook geen lawinepiepers, een apparaat waarmee ze snel terug gevonden hadden kunnen worden. 'Wij hadden dit niet kunnen voorkomen. We hebben ze gewezen op het gevaar, maar iedereen was zelfstandig aan het skiën.'

De plek van het ongeluk



Een student van de universiteit

Een woordvoerster van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen laat weten dat er in ieder geval een student op de HAN zit en ook één student van de Radboud Universiteit bij het ongeval betrokken is. Op welke opleiding de derde student zit, is nog niet bekend.