Nog geen enkel spoor van twee Nijmeegse lawineslachtoffers

Niet de lawine in Frankrijk. Foto: Wikimedia Commons

NIJMEGEN - Er is nog altijd geen enkel spoor van de twee andere vermiste Nijmeegse snowboarders die dinsdagavond zijn getroffen door een lawine in de Franse Alpen. Er wordt met ruim 40 man gezocht naar de twee, vertelt Tim van den Bergh van touroperator Husk.

Een 22-jarige Nederlander kwam om bij het ongeval. Ook dat is een student uit Nijmegen. Hij werd gisteravond al gevonden.



Het drietal is onderdeel van een groep van 20 studenten die met de christelijke studentenvereniging NSN op reis waren. De verslagenheid bij NSN is groot.