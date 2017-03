Trumpkunst

ZUTPHEN - Hij heeft de snavel van een aasgier, een zwart verendek met een glinsterende gouden cape en een kleine roze piemel.

Hij heeft de snavel van een aasgier, een zwart verendek met een glinsterende gouden cape en een kleine roze piemel. Het portret dat de Zutphense kunstenares Edith Meijering van de Amerikaanse president Donald Trump maakte, is bepaald geen doorsnee plaatje. Toch gaat het de hele wereld over en oogst het lovende kritieken. Tot grote verrassing van Edith, die er helemaal niet op uit was om een politiek statement te maken. Zij werkt juist heel intuïtief, in dit geval een gevoel van onbehagen bij de nieuwe president van Amerika, Donald Trump. Harm Edens buigt zich er ook nog eens over.