Op pad met de Ridders van Gelre - 18 maart museum Het Pakhuis Ermelo

Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Op zaterdag 18 maart duiken we in het rijke verleden van de Gelderse prehistorie. Museum Het Pakhuis in Ermelo is van 10.00 uur tot 12.00 uur gratis toegankelijk.

Eén van de hoogtepunten is het lijksilhouet van Jantje van Speulde die duizenden jaren geleden op de Veluwe woonde. Ook is er een typisch Veluwse grafheuvel nagebouwd. De archeoloog Maarten Wispelwey neemt bezoekers mee naar de plek waar Jantje woonde: De prachtige Ermelose hei. Hij verzorgt in ieder geval een rondleiding om 11.00 uur en 12.00 uur vanaf de schaapskooi op de Ermelose heide. Daar gaan we ook op zoek naar echte grafheuvels. Verzamelpunt is Museum Het Pakhuis aan het Molenaarsplein 24 in Ermelo.