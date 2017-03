Futuralis-voorhoede levert NEC mogelijk nog geld op

NIJMEGEN - De drie verhuurde aanvallers van NEC brengen mogelijk nog wat transfergeld op.

Mihai Roman, Sam Lundholm en Joey Sleegers kwamen in de zomer van 2015 naar Nijmegen, mede op advies van het bureau Futuralis uit Cuijk, dat toen nog aan NEC was verbonden. Ze hebben alle drie nog een contract tot volgende zomer in Nijmegen. De drie spelers dwongen geen basisplaats af en vielen dit seizoen onder trainer Peter Hyballa helemaal buiten de boot. Maar als zij goed presteren bij hun huidige clubs, kan NEC ze komende zomer verkopen. Het trio heeft nog een contract tot 2018 bij de club.

Mihai Roman (foto), die naar verluidt voor vier ton werd aangetrokken, is verhuurd aan Maccabi Petach Tikva, dat ook een optie tot koop heeft bedongen. De Roemeense spits heeft inmiddels vijf doelpunten gemaakt op het tweede niveau in Israël.

Sam Lundholm (foto) is in de winterstop verhuurd aan Randers FC, waar hij tot dusverre alleen in de eerste van de drie wedstrijden in actie kwam. Joey Sleegers draait een goed seizoen bij VVV, dat op weg is naar de titel in de eerste divisie. Sleegers speelt meestal als linksbuiten en was al goed voor zes doelpunten.