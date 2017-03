Eventuele degradatie Achilles funest voor beloftenteam

GROESBEEK - Als Achilles'29 aan het einde van dit seizoen degradeert uit de eerste divisie, is dat ook funest voor het beloftenteam van de Groesbeekse club.

Jong Achilles mag dan niet langer deel uitmaken van de voetbalpiramide. Dat bevestigt woordvoerder Koen Adriaanse van de KNVB. Het is voor een tweededivisionist namelijk niet toegestaan om met een beloftenteam mee te doen in een andere divisie. Ook wordt Jong Achilles dan niet toegelaten in de competitie voor beloftenteams die buiten de voetbalpiramide bestaat, waar onder meer NEC en Feyenoord aan deelnemen. Het team kan dan hoogstens in de reserveklasse van het amateurvoetbal uitkomen en dat lijkt sportief en financieel volstrekt oninteressant voor de Groesbeekse club.

Beste beloftenteam in derde divisie

Het beloftenteam komt nu uit in de derde divisie en is na een moeizame start geklommen naar de dertiende plaats. Daarmee is Jong Achilles voorlopig beter dan de andere twee beloftenteams in deze competitie, Jong De Graafschap en Jong Den Bosch. Veel spelers maakten vanuit Jong Achilles al de stap naar het eerste elftal, zoals Imran Oulad Omar en Brian Campman. Ook Levan Jordania (foto), de zoon van voormalig Vitesse-clubbaas Merab Jordania, is een vaste waarde bij Jong Achilles. En de reserves van Achilles 1 kunnen ervaring en speeltijd pakken bij het beloftenteam.

Vrouwenteam

Het vrouwenteam van Achilles'29, dat voor het eerste jaar uitkomt in de eredivisie, kan wel blijven bestaan. Dat staat los van de prestaties van het eerste elftal bij de mannen. De ploeg staat op dit moment voorlaatste, op de zevende plaats.