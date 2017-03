Man van 79 dood gevonden in vijver Lichtenvoorde

Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - In een vijver aan de Gorterstraat in Lichtenvoorde is woensdagmorgen een dode man gevonden. Het gaat om een 79-jarige inwoner van Lichtenvoorde, zegt de politie. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Een voorbijganger zag het lichaam rond 8.00 uur liggen. De politie zette de omgeving af en stelde een onderzoek in. Het is niet bekend hoelang de man in het water heeft gelegen. De vijver ligt tussen woningen en een industrieterrein in. Buurtbewoners zijn door de politie ingelicht over de vondst van het lichaam.