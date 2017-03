Zien gedupeerden Oktoberfest hun geld nog terug?

ARNHEM - Zien gedupeerden die een kaartje hebben gekocht voor het afgelaste Oktoberfest in Arnhem ooit nog hun geld terug? Organisator Dennis Poland durft het niet te zeggen. 'Maar we willen nog steeds iedereen compenseren.'

Poland vestigt zijn hoop op een hoorzitting die binnenkort bij de gemeente Arnhem wordt gehouden. Hij kan dan zijn bezwaar toelichten tegen de weigering van de gemeente om een vergunning te verstrekken. 'We kunnen dan eventueel schikken.'

Het evenement zou vorig jaar op 11 en 12 november op de Stadsblokken worden gehouden, maar de gemeente Arnhem had er geen vertrouwen in dat de openbare orde gehandhaafd kon worden. Ook de andere Oktoberfesten in Groningen en Den Haag gingen niet door. Ook die gemeenten zagen het niet zitten.

'Niks verkeerd gedaan'

Poland heeft er nog steeds geen goed woord voor over. 'Ik heb niks verkeerd gedaan', zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'Het was tot in de puntjes geregeld. We zijn zeven à acht maanden bezig geweest om het festival neer te zetten.' Volgens Poland was hij met diverse leveranciers al contracten aangegaan.

Poland zegt dat hij bij de hoorzitting goed beslagen ten ijs komt. 'Het kost ons bakken met geld. Er zijn meerdere advocaten mee bezig.'

Honderden kaarten verkocht

Hoeveel kaarten er voor het bierfeest in Arnhem zijn verkocht, weet Poland niet precies. 'Maar geen duizenden, eerder honderden. De verkoop in Arnhem ging heel snel, maar de gemeente maakte al snel herrie in de media. Toen kwam de verkoop meteen stil te liggen.'

Een kaartje kostte 25 euro. De organisatie riep gedupeerden op een mailtje te sturen. Ze moesten daarin hun naam, adres en bankrekeningnummer zetten en melden hoeveel kaarten ze hebben gekocht.

De gemeente bevestigt dat er binnenkort een hoorzitting is, maar een woordvoerster kan nog geen datum noemen.

