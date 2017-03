Bedrijfsleider achtervolgt winkeldieven; duo opgepakt

WESTERVOORT - Dankzij een behulpzame bedrijfsleider van een supermarkt in Westervoort hebben agenten dinsdag twee winkeldieven opgepakt. Een mogelijke derde verdachte is nog spoorloos, meldt de politie op Facebook.

De politie kreeg rond 17.25 uur een melding binnen van de bedrijfsleider. Hij liep achter twee personen aan die even daarvoor een hoeveelheid babyvoeding hadden meegenomen. Hierbij zou ook een derde persoon zijn betrokken.

De tas met babyvoeding werd door één van de personen buiten de winkel weggegooid. De bedrijfsleider volgde het duo op een afstandje, terwijl hij contact hield met de politie. Daardoor konden beide personen op de Dorpsstraat aangehouden worden.

Derde verdachte

Op diezelfde plek stond een auto van de winkeldieven. De wagen is meegenomen, omdat hier mogelijk nog meer gestolen spullen in liggen. Agenten zochten nog in de omgeving naar de derde verdachte, maar deze is niet meer gevonden.