Schilderij komt 'thuis' in Culemborg

CULEMBORG - Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg heeft een schilderij aangekocht van de zeventiende-eeuwse schilder Paulus Moreelse. 'De aanbidding van de herders' uit 1630 heeft 150.000 euro gekost. Het geld is onder meer bijeengebracht door fondsen.

Museumdirecteur Nicole Spaans is in haar nopjes met de aanwinst. Moreelse (1571-1638) schilderde De aanbidding van de herders in opdracht van Floris II van Pallandt, graaf van Culemborg. 'Dit werk hoort thuis in de Lekstad', zegt ze.

De graaf van Culemborg was beschermheer van het Elisabeth Weeshuis. Zijn portret uit 1617 van Jan van Ravesteyn hangt in het museum.

Behalve geld van onder meer het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, de Kring Culemborgse Bedrijven en tal van particulieren draagt de gemeente Culemborg een steentje bij. Met dank aan raadslid voor de VVD, Han Braam.

'Eenmalige en unieke kans'

Hij zegt: 'De verwerving van een historisch aan Culemborg gerelateerde Hollandse meester is voor de stad een eenmalige en unieke kans om ons museum, één van de belangrijke aanjagers van de levendigheid in de binnenstad, te versterken.'

De fondsenwerving heeft negen maanden geduurd. Het schilderij wordt 24 maart aan het publiek gepresenteerd.