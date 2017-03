Aanleg glasvezel Winterswijk begint volgende maand

ULFT - CIF begint op 4 april met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Winterswijk. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

'Omdat we voorop lopen in Nederland bij de realisatie van glasvezel in het buitengebied, duurt het allemaal wat langer dan gedacht', zegt wethouder Gert-Jan te Gronde. 'Dat maakt ons misschien wat ongeduldig. Nu gaan we echter het langverwachte resultaat zien, de daadwerkelijke aanleg.' Eerder was er ontevredenheid bij de Achterhoekse gemeenten over de manier van werken van CIF.



De werkzaamheden van de aanleg worden uitgevoerd door aannemer Koning & Hartman. Inwoners van het buitengebied ontvangen van deze aannemer informatie over de graafwerkzaamheden en de plaatsing van de glasvezelaansluiting in de woningen. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting kunnen dit nog steeds doen.



Foto: REGIO8