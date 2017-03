Aangeslagen directeur Burgers'Zoo na afslachting neushoorn: 'Met een hoorn kun je niks'

ARNHEM - Directeur Alex van Hooff van Burgers' Zoo in Arnhem is flink aangeslagen na de afslachting van neushoorn Vince die ruim twee jaar in Arnhem leefde. 'In de dierentuinwereld slaat dit in als een bom.'

Alex van Hooff kan het nieuws maar moeilijk vatten. De algemeen directeur van Burgers' Zoo heeft zojuist te horen gekregen dat de afgeslachte neushoorn in een dierentuin in Frankrijk een goede bekende was.

Schandelijk

Vince werd in Arnhem geboren en was bij biologen en verzorgers enorm geliefd. In Thoiry, onder de rook van Parijs, was het de daders te doen om zijn hoorn die op brute wijze werd afgezaagd. 'Dit is echt een mokerslag voor ons. Voor zover we weten is dit ook nog nooit voorgekomen in een dierenpark. Het is absurd, schandelijk en met geen pen te beschrijven.'

Zelden jongen

Moeder Quansah bracht de kleine Vince in september 2012 ter wereld. Volgens Van Hooff was het prachtig om te zien hoe de neushoorn opgroeide. 'Je maakt met elkaar die lange draagtijd mee van 16 maanden. Natuurlijk, de geboorte van veel dieren is bijzonder. Maar bij een neushoorn weet je dat er zelden jongen komen en Quansah was in ons park de enige die ze heeft gekregen. Dat maakt het speciaal. Dan zie je zo'n bijna prehistorisch dier hier rondhuppelen en groter en groter worden op moedermelk. Hoe snel en mooi dat gaat is prachtig.'

Seksueel actief

Van Hooff spreekt met passie en liefde over Vince. Het moment dat de neushoorn Arnhem moest verlaten kwam steeds dichterbij. 'Hij wordt ouder en dus ook seksueel actief. Dan moet je opletten dat-ie niet achter zijn moeder en andere dieren aangaat', doceert Van Hooff. 'Dat weet je en dus moet hij naar een ander dierenpark en ga je afscheid nemen. Dat hoort zo en daar ben je ook op ingesteld.'

De collega's in het park in Thoiry, net buiten Parijs, verwijt hij niets. 'Net als hier zorgen zij goed voor de veiligheid en voor de dieren. Met onzichtbare en zichtbare beveiliging. Je kunt elkaar altijd van alles verwijten, maar zelfs de best beveiligde bank komen ze binnen. Als je te maken hebt met dit soort criminelen houdt het op.'

Keratine

Het ergste vindt de directeur van Burgers' Zoo nog dat de daders totaal geen kennis van zaken hebben en een prachtig dier doden om een hoorn. 'Ze denken dat het een medicijn is of de potentie verhoogt. Het is gewoon keratine. Gewoon dat wat in een nagel van onze vinger zit. Je kunt er helemaal niets mee! Ga je nagel opeten als je gezond wil worden!'

Plekje geven

Het brute afslachten van Vince doet de Arnhemmer zichtbaar veel. 'Het is verdrietig. We gaan dit verwerken met zijn allen en een plekje geven. Ik weet wel, elke dag gaan er mensen en dieren dood en er is veel leed, maar het afslachten op deze wijze slaat echt nergens op.'

