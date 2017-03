Gewichtloos oefenen in nieuw harnas

NIJMEGEN - De Sint Maartenskliniek in Nijmegen gebruikt als eerst revalidatiecentrum in Europa een apparaat dat het gewicht van revalidatiepatiënten overneemt. Hiermee verwacht de gespecialiseerde kliniek uit Nijmegen dat patiënten eerder kunnen starten met gerichte sta- en looptrainingen. Dat moet de kwaliteit van het lopen uiteindelijk verbeteren.

De Zero-G is een apparaat dat het gewicht van de revaliderende patiënt overneemt zodat deze wordt ontlast tijdens het leren staan en lopen. De patiënt wordt gedeeltelijk ondersteund door een soort 'parachute harnas'. Daardoor kan er vrij worden verplaatst in de ruimte.

De mate van gewichtsloosheid kan worden aangepast. Daardoor kost het de patiënt minder kracht om te oefenen en is er meer focus op het verbeteren van de coördinatiepatronen. Hennie Rijken, fysiotherapeut aan de Sint Maartenskliniek: 'Je kunt er allerlei oefeningen op doen die je anders niet kan doen omdat het fysiek te zwaar is voor de patiënt.'

Veilig vallen

Een belangrijk aspect van de Zero-G is de veiligheid die het voor de patiënt biedt. Die kan namelijk niet vallen doordat hij in een 'parachute harnas' hangt. Bovendien ziet het apparaat een mogelijke val van de patiënt aankomen en reageert daarop. Hierdoor kan de patiënt steeds op de grens van zijn mogelijkheden oefenen.

Voor wie?

De Sint Maartenskliniek verwacht jaarlijks ongeveer 160 van haar patiënten te behandelen met de Zero-G. Bijvoorbeeld patiënten die coördinatieproblemen ervaren met lopen door een ongeval, een CVA (hersenbloeding) of dwarslaesie. Of patiënten met spierkracht- en spierspanningsproblemen zoals door spasmen.

De Zero-G is ontwikkeld door Joe Hidler, directeur Aratech (VS). Hij kwam tot deze uitvinding omdat hij zelf door een ongeval in een rolstoel zit.