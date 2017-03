Een ingrijpende rechtszaak en een herdenking voor 117 slachtoffers; dit is het nieuws van woensdag 8 maart

De brand in Lent - Foto: Jordi Deckert

BEEKBERGEN - Hoe staat het met Jan Linders-supermarkt in Lent, een zeer ingrijpende rechtszaak en de herdenking van 117 gefusilleerde mannen in Woeste Hoeve; dit is het nieuws van woensdag 8 maart.

Hoe staat het met de tijdelijke Jan Linders in Lent? Door een brand tijdens oud en nieuw werd de supermarkt in Lent bijna volledig verwoest. Er wordt een tijdelijke vestiging gebouwd en die is bijna af. Omroep Gelderland neemt vandaag een kijkje bij de tijdelijke supermarkt. Beelden van de brand: In de rechtbank in Arnhem staat vandaag een ingrijpende zaak op de rol. Een 3-jarig meisje uit Arnhem zou zijn mishandeld door de moeder en haar toenmalige partner. De twee zouden het meisje hebben geslagen en geknepen. Ook wordt het duo ervan verdacht een doek in de mond van het meisje te hebben gestopt, haar armen en benen te hebben vastgebonden en het meisje naakt buiten in de kou te hebben gezet. Tijdens een eerdere zitting werd duidelijk dat het meisje nog bij haar moeder woont. Zie ook: Waarom wordt het meisje dat zou zijn mishandeld niet uit huis geplaatst? 117 mannen gedood En vandaag wordt bij Woeste Hoeve in de gemeente Apeldoorn herdacht dat op 8 maart 1945 117 mannen werden gefusilleerd door de Duitse bezetter. Dat gebeurde precies 72 jaar geleden als represaille voor de aanslag op Hanns Albin Rauter, de hoogste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS in Nederland. Naast de plaats waar de mannen werden gefusilleerd staat een monument, waar jaarlijks een herdenking is.